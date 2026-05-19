１９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２２．６７ポイント（０．４８％）高の２５７９７．８５ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４１．９９ポイント（０．４９％）高の８６３９．９６ポイントと８日ぶりに反発した。売買代金は２７２１億６５９０万香港ドル（約５兆５３０４億円）に縮小している（１８日は２９２７億１２４０万香港ドル）