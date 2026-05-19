花王のヘアケアブランド「melt」と、ユナイテッドアローズが手がけるビューティーブランド「UNITED ARROWS BEAUTY」がコラボ！2026年6月6日より、数量限定アイテム「melt by UNITED ARROWS BEAUTY」が発売されます。今回は、香りやデザイン、限定アイテム、特別イベントまで、その魅力をたっぷりお届け。ぜひチェックして、やわらかなツヤ髪へ導く特別なヘアケア時間を体験してみてくださいね♡「melt × UNITED ARROWS BEAUT