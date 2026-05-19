「melt」×「UNITED ARROWS BEAUTY」がコラボ！【数量限定】やわらかなツヤ髪へ導く“ヘアケアアイテム”をご紹介♡

花王のヘアケアブランド「melt」と、ユナイテッドアローズが手がけるビューティーブランド「UNITED ARROWS BEAUTY」がコラボ！2026年6月6日より、数量限定アイテム「melt by UNITED ARROWS BEAUTY」が発売されます。今回は、香りやデザイン、限定アイテム、特別イベントまで、その魅力をたっぷりお届け。ぜひチェックして、やわらかなツヤ髪へ導く特別なヘアケア時間を体験してみてくださいね♡

「melt × UNITED ARROWS BEAUTY」やわらかなツヤ髪が叶う“ヘアケアアイテム”が登場！

花王のヘアケアブランド「melt」と、ユナイテッドアローズが手がけるビューティーブランド「UNITED ARROWS BEAUTY」がコラボ！ 6月6日より、「melt by UNITED ARROWS BEAUTY」を数量限定で展開。ホワイトベッドルームの香りのシャンプー＆トリートメントと、コンディショニングウォーター（髪の化粧水）を、全国のmelt取扱店舗にて発売します。 このコラボでは、meltが提案する、休みながら美しく“休息美容”という価値を、UNITED ARROWS BEAUTYが大切にする「香りと空間、余白の美意識」を通じて再解釈。 コンセプトの「White BedRoom」の設計を起点に、ヘアケアアイテムの香り・デザインを共創し、バスタイムとその後のひとときを通じて、日常のなかで髪をやさしく整える“自分を大切にする上質な時間”を提案します。 ※一部店舗では、取り扱いがない場合がございます。 ※数量限定品のため、無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。 ※モイストシャンプー＆モイストトリートメントセットは、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループおよびマツキヨココカラオンラインストア、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）、ユナイテッドアローズ ビューティーの一部店舗のみでの限定発売となります。 ※5月18日以降、オリジナルコラボグッズ付き限定セットは花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて先行発売します。 コンセプト「White BedRoom」 窓から注ぎ込む日射しとまどろみの心地よさ。 洗い立てのシーツのようなホワイトベッドルームの香りをまとわせて。 包まれて過ごす心地よくいたずらなひとときを。 今日はもう、このままで。 ホワイトベッドルームの香りにつつまれて、休みながら美しく。 まどろみとろける、休息美容

「melt」と「UNITED ARROWS BEAUTY」ってどんなブランド？

Check! 「melt」について 「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに、2024年春に誕生したヘアケアブランド。 音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけながら、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと導いてくれます。発売以降、累計出荷本数は700万本*を突破し、多くのお客さまから支持を集めています。 今後も「melt」は、休みながら美しくなるという“休息美容”の価値を、より多くの人に届ける特別な機会を提案していきます。 *2024年2月〜2025年12月15日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ Check! 「UNITED ARROWS BEAUTY」について 「UNITED ARROWS BEAUTY」は、次代のファッションは、肌や身体を整えることからはじまると考えています。 洋服を纏う前のおしゃれであるスキンケア、ヘアケアを提案したいという思いから誕生したビューティブランドで、確かな生産背景のもと開発された「ベストクオリティ」と、毎日惜しみなく使える「ベストプライス」を兼ね備えたアイテムを、手に取りやすく日常に馴染む洗練されたデザインで届けています。 洋服屋ならではの視点で、“スタイルのある肌と髪”をスキンケア・ヘアケアを通じて創り上げ、ファッションの新たなスタンダードを提案しています。

“清潔感”と“やわらかさ”に包まれるアイテムをご紹介♡

心地よいベッドルームで気ままに過ごす休日、洗い立てのシーツに包まれて二度寝したくなるような、清潔感とやわらかさを併せ持つ香りを表現しました。 入浴中だけでなく、入浴後の時間や翌朝まで、まどろむようなひとときをお届けします♡ Item メルト スムースシャンプー＆スムーストリートメント セット 髪のタンパク質層を補修し毛流れを整えるWの酸性ケア処方で、うねり髪もとろけるようなさらツヤ髪に♡ ※『メルト スムースシャンプー＆トリートメント ホワイトベッドルームの香り』各480mlと『メルト クリーミーメルトパウダー』1.0g×2包のセット品です。セット品のみの販売となり、シャンプー・トリートメントそれぞれ単品で購入することはできません。 Item メルト スムース コンディショニングウォーター ホワイトベッドルームの香り うねり髪をほぐして毛流れ補整。するんとツヤ髪が叶う髪の化粧水です。ほどけるような感触で、髪1本1本を包みこみ髪深部までじっくり浸透し、するんとまとまるさらツヤ髪が叶います。 Item メルト モイストシャンプー＆モイストトリートメント セット 髪の表面と内側を同時に補修するハイブリッドリペア処方で、みずみずしくやわらかいとろけるようなツヤ髪に。 ※『メルト モイストシャンプー＆トリートメント ホワイトベッドルームの香り』各480mlと『メルト クリーミーメルトパウダー』1.0g×2包のセット品です。セット品のみの販売となり、シャンプー・トリートメントそれぞれ単品で購入することはできません。 More! 数量限定「オリジナルコラボグッズ付き限定セット」 入浴後の時間を快適にするヘアドライキャップが付属された特別なセットBOXを、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて、2026年5月18日より数量限定発売！ コンセプトのホワイトベッドルームを想起させるカラーと、とろけるような肌触りのヘアドライキャップです。ぜひゲットして、快適なアウトバスタイムを叶えてください♡

呼吸とともに心身を整える♡ ヨガイベントをCHECK

都市型ヨガイベント「URBAN YOGA」との連携により、「Morning Ritual（Yoga＆Brunch）＠TOKYO NODE」を1日限定の特別プログラム（有料/先着）として5月24日に開催！ 「melt」と「UNITED ARROWS BEAUTY」のコラボレーションならではのプログラムとして、“なにかをする朝”ではなく、なにもしないけど満たされる朝の“余白”時間をお楽しみいただけます♡ 朝日を浴び、香り・音・光に包まれながら、呼吸とともに心身を整えるひとときを、ぜひ体験してくださいね。 開催概要 開催日時：5月24日（日） 1部：YOGA 8:30-9:15／Brunch 9:30-2部：YOGA 10:10-10:55／Drink＆TAKE OUT BOX 11:00- 開催場所：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 49F SKY GARDEN 詳細はこちら

ライター Ray WEB編集部