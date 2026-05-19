●ロイヤルズ1−3レッドソックス○＜現地時間5月18日カウフマン・スタジアム＞ボストン・レッドソックスが中地区4位カンザスシティ・ロイヤルズとの敵地3連戦を先勝。吉田正尚外野手（32）は「5番・左翼」で先発出場し、5試合ぶりの安打を記録した。吉田は4回表の第2打席、先発右腕ルーゴの外角シンカーを左中間に弾き返すと、打球はダイビングキャッチを試みた中堅手の横を抜けてフェンスに到達。2023年7月16日のカ