タブレット注文やロボット配膳、無人レジが普通の光景になった。働くシニアや外国人も日常的に見かける。それでも人手が不足する謎を解く。【前編を読む】 「ホワイトカラー激余りの社会到来」…日本がこうなってしまった「根本的な原因」高市政権下で受け入れ枠が縮小政府は'19年に特定技能制度をスタートさせ、国内人材の確保が困難な分野で一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるようになった。介護や建設業、農業、外食