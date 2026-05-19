「ニッポンは給料が安すぎる。さよならです」外国人労働者も逃げて行ってしまうこの国の「労働現場の実情」

タブレット注文やロボット配膳、無人レジが普通の光景になった。働くシニアや外国人も日常的に見かける。それでも人手が不足する謎を解く。

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高市政権下で受け入れ枠が縮小

政府は'19年に特定技能制度をスタートさせ、国内人材の確保が困難な分野で一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるようになった。介護や建設業、農業、外食と受け入れ分野は多岐にわたる。

『移民1000万人時代』の著者で関西国際大学客員教授の毛受敏浩氏がこう話す。

「そもそも高市政権発足時に、特定技能の枠は82万人から80万5000人に減らされています。政権としては、なるべく外国人労働者に頼りたくないという意向があったのでしょう。しかし、人手不足は深刻で2％しか減らせなかった上に、分野によってはすでに上限に達したものもあります。外食業分野では上限の5万人に達する見込みのため、4月から新規の受け入れを停止しています」

外食産業からは戸惑いの声

この措置に対して外食産業からは戸惑いの声が漏れる。全国に100店舗以上を展開する中堅飲食チェーンの社員が嘆く。

「飲食はどこもそうですが、店舗を増やしたくても人手が足りません。ホールスタッフは日本人のバイトでなんとかなりますが、キッチンで働く社員は外国人頼みです。給料は日本人と同じ月額32万円。比較的待遇がいいので、うちはまだ採用できますが、今後、飲食で働ける特定技能の数が減っていくので、先行きは不透明です」

逆に、特定技能の外国人に人気がないのが、建設業や農業の分野だという。

「農業はハラスメントが多いと言われています。個別の農家に入って働くため、閉鎖的な環境でハラスメントが発生してしまう事例が少なくないようです。

また、地方であることも不利な理由です。若い外国人にとって、交通が不便で刺激のない田舎の暮らしも魅力に欠けます。外国人実習生は『近くにイオンがあるかどうか』を重視していると聞いたこともあります」（前出・毛受氏）

外国人も日本を見放し始めた

介護業界でも外国人人材の定着に苦労している実態がある。社会福祉学者で淑徳大学教授の結城康博氏が言う。

「地方で3年間の技能実習を終えた外国人実習生が特定技能の資格を取得して、都心の介護施設に転職するケースもよくあります。実習生は本国を出る際に数十万円から百万円単位の借金をしているケースも多い。技能実習中は我慢できても、特定技能になり転職できるようになったら、より給料の高い都市部に転職することは止められない事情もあります」

国内で外国人人材が地方から都心に移動するならまだしも、日本を「捨てる」ケースも目立ってきている。

「アジアでは、韓国と台湾、日本で人材の奪い合いが起こっています。韓国のほうが最低時給は高く、人材受け入れのシステムも整っている。たとえば介護の現場では、基礎的なスキルを日本で学んでから、もっと高い賃金を稼ぐことができる韓国で働くというケースも少なくありません」（前出・室橋氏）

円安で日本での稼ぎが海外と比べて悪くなっていることもこの傾向に拍車をかけている。中国地方の造船業で、特定技能として働くフィリピン人の30代男性はこう明かす。

「5年働いてきて月給は25万円ですが、いろいろ引かれて手取りは16万円。妻と子供2人を養うにはちょっと少ないですね。世界各地に出稼ぎに行っている仲間と連絡を取り合って、稼ぎのいい国はどこか情報交換をしています。カナダの給料はここの2倍。早く稼いでフィリピンに家を建てて奥さんと住みたいから、日本とはサヨナラです」

外国人にも選ばれなくなれば、日本の人手不足は永遠に解決しない。なにか方策はないのか。労働経済学者で中央大学教授の阿部正浩氏はこう考える。

「日本は高齢化先進国というポジティブな見方もできます。人手不足を外国人労働者や高齢者だけに頼るのではなく、機械やAIによって解決していく。そうすれば世界のお手本になれるのではないでしょうか」

ピンチを好機に変える逆転の発想が求められている。

「週刊現代」2026年5月25日号より

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