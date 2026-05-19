2017年からAmazonプライムビデオで配信されている、人気の恋愛リアリティショー（恋リア）『バチェラー／バチェロレッテジャパン』シリーズ。先日最終回が配信された『バチェロレッテ・ジャパンシーズン４』でシリーズ10作目の節目を迎えた。男女逆転版の『バチェロレッテ』だけでも4作目の本作は、マンネリ化しているかと思いきや、SNS上では「最高傑作」「過去イチおもしろかった」といった声も上がるなど盛り上がりを見せて