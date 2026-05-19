ほんの一瞬、2歳の男の子から目を離した後…。どこ行った！？焦った3秒後に見つけたまさかの光景が愛おしすぎると話題になっています。

家族の素晴らしさが詰まった微笑ましい光景は記事執筆時点で29万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『3歳の息子がどこかへ行った』と探した結果→3秒後に発見し、なぜか犬と一緒に…予想外な『尊い光景』】

『どこ行った？』2歳の男の子を焦って探そうとした次の瞬間…

Xアカウント『@pomesibakonsome』に投稿されたのは、尊すぎる家族の一コマ。

この日、ほんの一瞬目を離した隙に2歳の息子くんの姿を見失ってしまったという飼い主さん。焦って探そうとしたその3秒後…あまりにも微笑ましい光景を目にすることとなったといいます。

愛犬との『まるで本当の兄弟』のような光景に絶賛

お家の敷地内とはいえ、なぜか地面にゴロンと寝転がっていたという息子くん。その向かい側には…。

日当たりの良い場所で日向ぼっこしていたのであろうポメ柴「コンソメ」くんが。どうやら息子くんは、コンソメくんと同じように寄り添って日向ぼっこがしたかった模様。

コンソメくんも、そんな息子くんをじっと見つめていたようで互いに見つめ合いながら日向ぼっこをする光景はとっても微笑ましいものだったといいます。

一緒にお散歩に出かけたり、のんびり日向ぼっこをしたり…息子くんとコンソメくんの何気なくも愛おしいその光景は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「同じポーズで目線の高さを合わせる兄弟、いいですね～」「一緒に日向ぼっこしたかったのね」「かわいい」「尊い」「寝ながら会議かな」などのコメントが寄せられています。

わんぱくで個性溢れるマシュマロボディの男の子

コンソメくんは、とってもわんぱくで個性溢れる男の子。魅惑のマシュマロボディも自慢のひとつで、歩行拒否をしては抱っこで運ばれる可愛い姿も度々話題を呼んでいるのです。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすコンソメくんのお姿は日々多くのユーザーにポメ柴の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomesibakonsome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。