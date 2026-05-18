参政党・神谷宗幣代表は2026年5月18日の記者会見で、16日午後から全ての企画が中止となった東京大学の学園祭「五月祭」に言及し、同日の講演会で話す予定だった内容を明らかにした。神谷氏「非常にショックも受けましたし、怒りも覚えている」五月祭を運営する委員会は16日午後、本郷・弥生キャンパス（東京都文京区）の各所に爆弾を仕掛け、五月祭の期間中に爆破するとの犯行予告があったとXで報告。「安全を確保することが困難で