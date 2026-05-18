「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が今季３度目となる１試合３安打をマークするなど、５打数３安打２打点でチームの今季最長タイ５連勝に貢献。第２打席では米アナリストが注目した意外なワンシーンがあった。二回２死一、三塁からの第２打席。ロドリゲスが投じた２球目、チェンジアップが大きく外角高めに抜けた。その瞬間、大谷は「おーい！」と絶叫。オホッピーがすぐさま