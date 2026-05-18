「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手が今季３度目となる１試合３安打をマークするなど、５打数３安打２打点でチームの今季最長タイ５連勝に貢献。第２打席では米アナリストが注目した意外なワンシーンがあった。

二回２死一、三塁からの第２打席。ロドリゲスが投じた２球目、チェンジアップが大きく外角高めに抜けた。その瞬間、大谷は「おーい！」と絶叫。オホッピーがすぐさま立ち上がり、ジャンプしながらキャッチした。その後、大谷は打席で数秒固まり、すぐさま退避行動をとった球審も胸に手を当てながら苦笑い。かつての女房役も白い歯をこぼした。

このシーンにピッチングニンジャの愛称で親しまれるＭＬＢアナリストのロブ・フリードマン氏は「ショウヘイは何に叫んでるの？」とつづり、動画付きで紹介。するとファンも「皆さん注意してください！」「ファンに警告」「大谷さんてハスキー犬みたい」「見かけによらず、チョットビビリでかわいい」と想像しながら“答え”を書き込んでいた。