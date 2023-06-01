◇セ・リーグ中日1─5ヤクルト（2026年5月17日バンテリンドーム）2カード連続負け越しで借金12に後退した。高橋宏が5回5失点で5敗目。2回1死一、三塁から古賀のセーフティースクイズで先制点を献上。4回は岩田の一犠打などで1死二、三塁で、武岡の一ゴロの間に三走・内山の生還を許すなど4失点。積極攻勢のイメージが強かったヤクルトの今季初の1試合複数犠打が、いずれも失点に直結した。井上監督は「俺もヤクルトさん