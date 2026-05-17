U-17日本女子代表は現地５月17日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦した。前回大会のファイナルでも相まみえ、０−１で敗れている相手に対して、リトルなでしこは立ち上がりから攻め込まれる時間帯が続く。すると30分、左サイドからクロスを上げられた流れから、最後はユ・ジョンヒャンに鋭いシュートを決められて先制を許した。その後も北朝鮮に主導権を握られてなかなかチャンスを作れず。０