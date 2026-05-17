リトルなでしこ、決勝で北朝鮮に屈する。１−５の大敗で５度目の優勝ならず【U-17女子アジア杯】
U-17日本女子代表は現地５月17日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦した。
前回大会のファイナルでも相まみえ、０−１で敗れている相手に対して、リトルなでしこは立ち上がりから攻め込まれる時間帯が続く。すると30分、左サイドからクロスを上げられた流れから、最後はユ・ジョンヒャンに鋭いシュートを決められて先制を許した。
その後も北朝鮮に主導権を握られてなかなかチャンスを作れず。０−１で試合を折り返す。
後半に入っても流れは変わらない。50分、後方からのロングボールに反応したユ・ジョンヒャンに巧みなループシュートでゴールネットを揺らされた。
日本は53分、角谷瑠菜のスルーパスに抜け出した林祐未が冷静なシュートをゴールに流し込んで１点を返す。しかし、その２分後、キム・ウォンシムにペナルティアーク付近から強烈なシュートを叩き込まれて失点。リードを再び２点に広げられる。
反撃に出たいが、なかなか敵陣のゴール前に侵入できない。すると81分と89分には、ユ・ジョンヒャンに立て続けにゴールを許した。結局、日本はそのまま１−５で敗れて５度目の優勝を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
前回大会のファイナルでも相まみえ、０−１で敗れている相手に対して、リトルなでしこは立ち上がりから攻め込まれる時間帯が続く。すると30分、左サイドからクロスを上げられた流れから、最後はユ・ジョンヒャンに鋭いシュートを決められて先制を許した。
その後も北朝鮮に主導権を握られてなかなかチャンスを作れず。０−１で試合を折り返す。
後半に入っても流れは変わらない。50分、後方からのロングボールに反応したユ・ジョンヒャンに巧みなループシュートでゴールネットを揺らされた。
反撃に出たいが、なかなか敵陣のゴール前に侵入できない。すると81分と89分には、ユ・ジョンヒャンに立て続けにゴールを許した。結局、日本はそのまま１−５で敗れて５度目の優勝を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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