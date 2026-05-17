メ～テレ（名古屋テレビ） 17日の東海地方は各地で昼間から気温が上がり、愛知・岐阜・三重で今年初めての真夏日を観測しました。 17日、名古屋の街では、日差しを避けたり、日傘を差したりする人の姿が多く見られました。 各地の最高気温は、名古屋市で31.1℃、岐阜市で31.2℃、三重県津市で31.0℃となり今年初めての真夏日を観測しました。 マラソンをしていた人「もう走れなくて歩いている」「名駅がゴ}