双子座・女性の運勢 自分のなかで新たなスイッチが入る非常にパワフルなとき。「今後はこうしていきたい…」とうっすら理解していたことについに本格的に取り組む感じです。おそらく双子座がやりたがっていることの規模はかなり大きいので、「まずは取り掛かる！」で十分。とりあえず、いまの考えや意志を行動で示す、を意識してみて。この行動、何より自分に対し有効ですよ。また心身共に健やかで元気な時期でもありますが、ここ