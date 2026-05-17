双子座・女性の運勢

自分のなかで新たなスイッチが入る非常にパワフルなとき。「今後はこうしていきたい…」とうっすら理解していたことについに本格的に取り組む感じです。おそらく双子座がやりたがっていることの規模はかなり大きいので、「まずは取り掛かる！」で十分。とりあえず、いまの考えや意志を行動で示す、を意識してみて。この行動、何より自分に対し有効ですよ。また心身共に健やかで元気な時期でもありますが、ここから取り組もうとすることに対し無意識にプレッシャーを感じて、妙に気分が落ちる…も起こりえるかも。しんどさを感じ取ったらまずは休憩を。まじめになりすぎないこと。何をやるにも、まずはざっくりで大丈夫。

双子座・男性の運勢

本格的に自分がオンになった、起動した！と感じそうなタイミング。いまの双子座は積極的に自分を変えていく意識高めですが、その計画がついに実行され始める感じです。いざ動き出すとすごい勢いで進みかねない時期ですが、ただ（自覚しているしてないにかかわらず）、双子座の目指すところはかなり遠いので、先は長いです。まずはいまやれることをやってみる！くらいのテンションがよさそう。生真面目になりすぎると、いろいろ考えすぎて心身がドーンとくるかもしれません。幸い心身の状態は、基本好調なはず。「考えすぎている？」と思ったらパッと休んで自分にご褒美を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ