１６日、上海外高橋造船５号ドックで出航準備中の「愛達・花城号」。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海5月17日】中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティー）」が16日、造船大手、中国船舶工業集団（CSSC）傘下の造船会社、上海外高橋造船の5号ドックを離れ、12日間の試験運航を開始した。運航には12カ国の技術チーム計937人が参加している。愛達・花城号は全長341メートル、