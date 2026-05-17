５歳少女への暴行で逮捕10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1996年５月24日号『「女性の首」が発掘された庭の隣で冤罪から容疑者へ「O」が?素顔?見せたバーベキューパーティ』を取り上げる（氏名を匿名にしています）。1996年４月26日、東京都足立区内で５歳の少女を誘拐、暴行したとしてわいせつ目的誘拐や