福岡市中央区で16日、子どもたちが楽しみながら体力や知力を伸ばすイベントが開かれました。福岡市中央区のりすのこスクエアでは16日、子どもたちが25メートル走などで体を動かしました。このイベントは、子どもたちの体力向上や体を動かすことの楽しさを知ってもらおうと読売新聞のグループ会社が企画したもので、参加した子どもたちは、それぞれの目標達成に向けて全力を出していました。■参加した女児「楽しかった