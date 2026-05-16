独断で“高市利権”をむさぼって「週刊誌を信じるか、秘書を信じるか。私は秘書を信じる」高市早苗首相（65）を野党が連日国会で追及している。『週刊文春』（‛26年5月7日、14日合併号）で高市陣営が昨年の総裁選や今年の衆院選で他陣営のネガティブ動画を作成、拡散させた疑惑が報じられた。これに首相は「ネガティブな情報の発信は一切行っていない」と否定した上で、冒頭の言葉を使った。今回の騒動に政治評論家の有馬晴