昨日5月15日に放送60周年を迎えた、毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。あす5月17日の放送回は、ウルトラマンシリーズとの60周年コラボ！ウルトラマンとカネゴンが大喜利コーナーに出演する。1966年5月15日にテレビで初放送した「笑点」。時を同じくして1966年7月10日、ウルトラマンもテレビに初めてその姿を現した。以来、常に両者は時代と共に歩み、時に心を揺さぶり「勇気」「希望」「思いやり」を届けてき