欧州株式15日終値 英FT100 10195.37（-177.56-1.71%） 独DAX 23950.57（-505.69-2.07%） 仏CAC40 7952.55（-129.72-1.60%）
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