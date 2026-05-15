◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日は逆転負けで今季３度目の４連敗を喫した。７回に板山が一時逆転の４号満塁弾を放ったが、直後に投入した杉浦が３失点。再び逆転を許した。板山は６回先頭でも３号ソロ。チームは５回まで毎回得点圏の好機を逃し、１３日のＤｅＮＡ戦から２６イニング連続無得点が続いていた。１０試合ぶりにスタメンで起用された男がゼロ行進をストップ。いずれも１１