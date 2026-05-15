◇セ・リーグ巨人・ウィットリー―DeNA・篠木（東京ドーム）中日・大野―ヤクルト・奥川（バンテリンドームナゴヤ）阪神・村上―広島・森下（甲子園）◇パ・リーグ日本ハム・加藤貴―西武・隅田（エスコンフィールド北海道）楽天・古謝―ソフトバンク・スチュワート（楽天モバイル最強パーク宮城）ロッテ・田中―オリックス・田嶋（ZOZOマリンスタジアム）