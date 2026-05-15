賀来賢人 賀来賢人、デイヴ・ボイル監督が14日、日本外国特派員協会で『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（６月５日公開）の記者会見に臨んだ。賀来賢人がプロデューサーとして企画を牽引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。冒頭から英語で挨拶した賀来賢人。途中、参加する外国人記者のスマホが誤作動を起こし、音声が流れるハプニングが起こるも「Ahhh! You