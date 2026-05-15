ロッテは14日、日本ハムとの試合（ZOZOマリン）に5−3で勝利。先発・西野勇士が9回途中5安打・3三振・2失点（自責点1）の力投で今季初勝利を挙げた。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、この日の西野のピッチングをズームアップ。解説の五十嵐亮太氏は「素晴らしかったですね。特に右バッター、左バッターへの配球が良かったんですけど、右バッターはインコースのツーシームであったりストレート。この辺