パイレーツのポール・スキーンズ投手米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回を投げて4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。この試合で規定投球回に到達し、防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。日本ファンは、大谷とサイ・ヤング賞を争う23歳右腕に改めて注目。その成績に驚きの声をあげている。圧巻の投球で、ジャイ