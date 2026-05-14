ジャイアンツ戦で今季4度目の投手専念【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回で今季最多となる105球を投げて被安打4、8奪三振2四球無失点の好投で、3勝目の権利を持って降板した。最速は今季最速タイの101マイル（約162.5キロ）だった。初回は2死から3番ラモスに四球を与え、デバースの中前打で一、三塁と