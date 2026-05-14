ジャイアンツ戦で今季4度目の投手専念

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回で今季最多となる105球を投げて被安打4、8奪三振2四球無失点の好投で、3勝目の権利を持って降板した。最速は今季最速タイの101マイル（約162.5キロ）だった。

初回は2死から3番ラモスに四球を与え、デバースの中前打で一、三塁となったが、エルドリッジをスイーパーで空振り三振に仕留めて無失点で終えた。

2回は先頭アダメスから三振を奪うなど3者凡退に抑えた。3回は1四球を与えたが無失点。4回にはデバース、エルドリッジ、アダメスから3者連続三振を奪った。5回も2三振を奪って3者凡退に抑えた。

6回も無失点に抑え、これで規定投球回に再到達。7回は1死からアダメス、チャップマンに連打を許したが、続くギルバートの中堅後方への中飛に走者が飛び出し、ダブルプレーを奪ってピンチを切り抜けた。これで防御率はMLBトップとなる0.82となった。

打線は3回と4回に2点ずつを追加。大谷に勝ち投手の権利がついた。

大谷は投手としてここまで6試合に先発し2勝2敗。前回5日（同6日）の敵地アストロズ戦では投手専念で7回を投げて2失点。援護なく負け投手となっていた。（Full-Count編集部）