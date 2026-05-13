12日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは、6月6日（土）に開催される新アリーナ整備に向けた機運醸成プロジェクト第4弾に、ゲストとして金子聖輝が参加することをクラブ公式Xで発表した。 同プロジェクトは、広島における大規模なイベント会場として利用できる新アリーナの整備を実現するために実施されている。第4弾となる今回は、「夢の実現に向けて」をサブテ}