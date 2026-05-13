12日の楽天-オリックス戦の地方開催■オリックス 2ー0 楽天（12日・弘前）青森県の弘前はるか夢球場では、12日に楽天-オリックスが開催された。試合は2-0のロースコアで首位のオリックスが勝利となったが、ファンはプロの本拠地球場ではありえない仰天の光景に「趣ある」「ホームラン直撃ありそう」などと話題にあげている。同球場の外野フェンスのすぐ後方には弘南鉄道が走っており、試合中も通行していた。地方開催ならでは