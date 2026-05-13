サカナクションが2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、きょう13日に確定した2026年5月12日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で再生数92.6万回（925,987回）を記録。1位を獲得した。【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV同作初のデイリー1位獲得となった。再生数は2026年5月12日（火）の集計分。本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る