14日のジャイアンツ戦で先発予定【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、12試合ぶり7号を含む4打数2安打、1打点だった。13日（同14日）についてデーブ・ロバーツ監督は「明日は打たない」と明言した。大谷はこの日、第2打席で12試合53打席ぶりとなる7号を放つなど2安打をマーク。復調気配