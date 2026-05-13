緑黄色社会、フジテレビ系バレーボールアジア選手権2026中継テーマソングに新曲「晴々」（読み：はればれ）が起用されたことを発表した。アジア選手権は、アジアバレーボール連盟主催の大会でアジアの中で世界ランク上位12チームが出場する。予選リーグを戦い、上位８チームが決勝トーナメントに進出。優勝チームには「ロサンゼルス2028オリンピック」出場権が与えられる。なお、アジア選手権の優勝チームにオリンピック出場権が与