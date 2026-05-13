世界的書道家の武田双雲氏（50）が12日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。書道を習う子供たちの保護者から寄せられる一番多い悩みを明かした。今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送され、左利きの著名人が集結した。「左利きって生きにくい…と思った瞬間」のテーマで、横書きをする際に自分の手で書いた字をこすってしまい、左手が黒く汚れてしまうという話題になった。モ