世界的書道家の武田双雲氏（50）が12日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。書道を習う子供たちの保護者から寄せられる一番多い悩みを明かした。

今回は「左利き有名人VS右利き社会」と題して放送され、左利きの著名人が集結した。「左利きって生きにくい…と思った瞬間」のテーマで、横書きをする際に自分の手で書いた字をこすってしまい、左手が黒く汚れてしまうという話題になった。モデルでタレントの高橋ユウは手を汚さない工夫として、紙を斜めにして書いていることを明かした。

これに武田氏は「前にうちの書道教室に来た左利きの子供は、ほとんど斜めですね。半紙も。斜め45度くらいに傾けてみんな書いてました」と回想した。

さらに「僕、書道家ずっとやっていて悩み相談の一番、全国から来るお母さんたちから“子供が左利きで、どうすればいいですか?”っていう相談が一番多い」と告白した。

矯正の是非については「3歳を超えるとかなり厳しい。6歳ぐらいで固まるらしい。なかなか直せない」と専門的な見解を示した上で、「もう、左のままいっちゃってもいいんじゃないですか。無理に直さない方がいい」と語り、個性を尊重する姿勢を伝えていた。