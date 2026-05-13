5月17日（日）よる10時30分より第6話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。当記事では、5月10日（日）放送の第5話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みますミンソク（志尊淳）は自転車事故でケガをした桃子（仁村紗和）に寄り添うが、そこへ拓人（京本大我）が現れて桃子への想いをついに明かす。さらに、桃子の姉・杏子（入山法子）の「桃子は拓