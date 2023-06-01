【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、中国の習近平国家主席とイラン情勢について「長い話」をするとした上で、戦闘終結に向けた中国の支援は不要だと述べた。訪中へ出発するに当たって、ホワイトハウスで記者団に語った。