根岸製油所に到着した、アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカー＝１２日午前１１時４５分ごろ、横浜市磯子区中東情勢の混乱が続く中、中央アジアのアゼルバイジャン産原油を積んだタンカーが１２日、石油元売りのＥＮＥＯＳ（エネオス）の根岸製油所（横浜市磯子区）に到着した。経済産業省によると、原油の調達先の多角化の一環。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後、中央アジア産の輸入は初めてとなる。同社によると、タンカー