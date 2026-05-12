Image: Elia Scudiero / University of California Riverside｜柑橘類の果樹園で精密灌漑を支援するために設計されたロボットが稼働している様子 これからどんどん水が貴重になっていきますものね。カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR）の研究チームが開発した小さなロボットが、意外な事実を浮かび上がらせました。隣り合う2本の柑橘類の木でも、必要としている水の量がまったく違うケ