（資料写真）神奈川県は１２日、指定管理施設の相模湖漕艇場（相模原市緑区）について、湖面利用を１４日から再開すると発表した。同所では、降水量が少なく水位が低下していて桟橋が利用できないとして、２月から湖面利用を中止。４月後半から今月にかけての降雨で平準的な水位まで回復し、周辺のダム貯水率が当面下がらないと見込まれることなどから、再開を決めた。県スポーツ課の担当者は「空梅雨となる可能性もあり、今