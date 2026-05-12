サカナクション・山口一郎、バズリ中の「夜の踊り子」ダンス披露 「本家が合わせに行くパターンwww」「最高」反響呼ぶ
サカナクションの山口一郎が、話題を呼んでいる「夜の踊り子」の“ミームダンス”を披露し、反響を呼んでいる。
【動画】サカナクション山口一郎のいとこが登場 バンド名付け親だった
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率73.7％で1位を獲得。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されている。
4月25日には、山口の公式YouTubeチャンネルで配信された『サカナクション山口一郎の深夜も雑談中。』で、山口本人がミームダンスを披露。その後も楽曲の広がりは続き、「YouTubeショートチャート トップ 50」1位（集計期間：2026年4月24日〜4月30日）、「TikTok音楽チャート トップ50」18位（2026年5月1日付）にそれぞれランクインした。
さらに5月9日には、サカナクションのデビュー19周年を記念したYouTubeライブ配信で「夜の踊り子」を流し、山口がサングラスとサウナハットを身につけてダンスを披露した。
山口は「知らないうちにですね、『夜の踊り子』というサカナクションの曲が今すごいバズってると。すごいことになってるね」と反響に言及。「14年前の曲なのに、オリコン週間ストリーミングで急上昇1位になっちゃったんだって。気づくの遅いよね、みんな。このいい曲、俺らは気づいてたよね。めちゃくちゃいい曲なんだけどって思ってたけど」と語った。
山口のダンスには「最高」「本家が合わせに行くパターンwww」「まじで好きサカナクション」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。
【動画】サカナクション山口一郎のいとこが登場 バンド名付け親だった
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率73.7％で1位を獲得。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されている。
4月25日には、山口の公式YouTubeチャンネルで配信された『サカナクション山口一郎の深夜も雑談中。』で、山口本人がミームダンスを披露。その後も楽曲の広がりは続き、「YouTubeショートチャート トップ 50」1位（集計期間：2026年4月24日〜4月30日）、「TikTok音楽チャート トップ50」18位（2026年5月1日付）にそれぞれランクインした。
山口は「知らないうちにですね、『夜の踊り子』というサカナクションの曲が今すごいバズってると。すごいことになってるね」と反響に言及。「14年前の曲なのに、オリコン週間ストリーミングで急上昇1位になっちゃったんだって。気づくの遅いよね、みんな。このいい曲、俺らは気づいてたよね。めちゃくちゃいい曲なんだけどって思ってたけど」と語った。
山口のダンスには「最高」「本家が合わせに行くパターンwww」「まじで好きサカナクション」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。