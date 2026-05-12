北越高校の生徒が死傷した磐越道でのバス事故を受け、花角知事は部活動での移動に関する実態調査を行うと明らかにしました。 磐越道の事故では、レンタカーと運転手の手配について学校とバス会社の見解が分かれているほか、見積もりや契約書が無かったことなど多くの問題が浮上しています。 花角知事は、12日朝の会見で事故を受けての県の対応について言及しました。 ■花角英世知事 「できるだけ早く事実