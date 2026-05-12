シンガーソングライターのmiletさんが11日、公式サイトを更新し、「待ち伏せ」や「追跡行為」などに対する注意喚起とともに、法的措置を含めて対応することを発表しました。【写真を見る】【milet】「待ち伏せ」「追跡行為」などの迷惑行為に警告 警察への通報と法的措置も示唆し「厳正に対処させていただきます」サイトでは、「miletに関するお願いとご注意」のタイトルで文章が掲載。「一部の方におきまして、以下のような行為