磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、松本洋平文部科学相は12日の閣議後記者会見で「新潟県と連携して事案の確認を進め、校外活動の安全確保について周知に努めたい」と述べた。学校外活動を巡っては、3月に沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行に参加していた高校生が死亡する事故も起きており、省内会議を開いて、安全管理の一体的な対策を検討していくと説明した。