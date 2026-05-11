道の駅の特徴 道の駅のある遠野市は、岩手県南東部の内陸に位置している。六角牛山、早池峰山などの山々に囲まれ、中央部には遠野盆地が広がる自然豊かな場所で、日本の原風景を見ることができることから「永遠の日本のふるさと」とも称される。また、柳田國男の『遠野物語』でも有名で、語り部が河童や座敷童などの伝承を伝える民話の里としても知られている。 展望デッキからの眺め