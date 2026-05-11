クボタは11日、大阪市浪速区の旧本社跡地に、多目的アリーナやホテル、商業施設の建設計画を発表した。跡地は「ミナミ」と呼ばれる繁華街のある難波地区。アリーナの収容人数は約1万2500人で、開業は2032年以降の予定。