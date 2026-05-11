テレビ朝日系「有吉クイズ」が１０日に放送され、有吉弘行が出演した。この日は「お互いに気になった事をメモオトナの独身男女でメモドライブ」。独身タレントたちがドライブロケをしながら、思ったことをメモでつづっていく。オアシズの大久保佳代子、イケメン芸人・我が家の坪倉由幸、チュートリアルの徳井義実らが参戦した。一行は、ゲームセンターでＵＦＯキャッチャーに挑戦。大久保は、夢中になっている坪倉、徳井