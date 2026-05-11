男性から「一緒にいてラクだ」と言われるのに、関係が進まない。この状態には理由があるんです。居心地の良さだけでは、恋愛に発展しないことがあります。“感情の動き”を出していない落ち着いている分、リアクションが控えめになっていませんか？会話が安定しすぎると、印象に残りにくくなります。笑うところ、驚くところで反応に差がないと、関係はフラットなままです。“関係を進める一言”を口にしない会話が盛り上がっても、